Autofahrer weicht Wildtier aus und landet in Surwold im Kanal

Ein Auto landete in Surwold im Kanal.

NWM

Surwold. Am Freitagabend ist einem Autofahrer in Surwold bei der Fahrt ein Tier vor das Auto gelaufen. Der Fahrer wollte ausweichen und landete anschließend in einem Kanal. Der Pkw-Fahrer konnte sich aus dem Auto selbst befreien.

Der 47-jähriger Autofahrer war am Freitagabend von Papenburg in Richtung Surwold unterwegs, als plötzlich ein Tier auf die Fahrbahn lief. Beim Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und landete im Kanal. Auto ist Tot