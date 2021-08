Über die unterschiedlichsten Angebote für Ehrenamtliche wird in der Woche ab dem 13. September auf dem Hümmling informiert.

Hasea Hümmling

Esterwegen. Für diejenigen, die gern ehrenamtlich auf dem Hümmling tätig werden möchten, gibt es im September Informationsveranstaltungen in mehreren Orten.

An insgesamt vier Abenden in der "Woche des bürgerschaftlichen Engagements" werden in Kooperation mit Hasea (Hauptamt stärkt Ehrenamt) Hümmling Vorträge gegeben und Informationen ausgetauscht. Am Montag, 13. September, und Mittwoch, 15. Sep