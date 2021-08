Straßenbau in Esterwegen: 2021 ist das Rekordjahr in der Gemeinde

Ein Projekt, das die Esterweger in diesem Jahr lange begleitet hat, war die Sanierung der Bundesstraße 401.

Mirco Moormann

Esterwegen. Straßensanierungen, Neubauten und Erschließungen in Höhe von etwa acht Millionen Euro sind in und um Esterwegen in diesem Jahr verbaut worden. Und es warten noch weitere Projekte.

In Sachen Infrastruktur ist das Jahr 2021 schon jetzt ein voller Erfolg für Esterwegen. Wie Gemeindedirektor Christoph Hüntelmann auf Anfrage mitteilt, sind etliche Projekte umgesetzt worden, mehrere warten noch auf die Fertigstellung. Eine