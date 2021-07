Zahlreiche Beschädigungen: Vandalismus in Esterweger Ortsmitte

Die Polizei ermittelt in Esterwegen wegen mehrerer Sachbeschädigungen.

Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Esterwegen. Zwischen Sonntag und Mittwoch ist es in Esterwegen an unterschiedlichen Stellen in der Ortsmitte zu Sachbeschädigungen gekommen.

Die noch unbekannten Täter schlugen laut Polizei in der Straße Zum Osteresch die Scheibe eines Infokastens sowie eine Fensterscheibe eines Gebäudes des Heimatvereines mit einem Stein ein. In der Poststraße entfernten die Täter ein Werbekleb