CDU in Bockhorst erhöht zum Wahlkampf die Frauenquote

Die CDU in Bockhorst geht mit elf Kandidaten in den Kommunalwahlkampf.

Symbolfoto: dpa/Arno Burgi

Bockhorst. Mit elf Kandidaten tritt die CDU in Bockhorst zur Kommunalwahl am 12. September an.

Nach der Nominierung der Kandidaten im Heimathaus steht die Liste. Für die Bürger stehen folgende Bewerber zur Wahl: Jürgen Meiners, Heike Huntemann, Klaus Hanneken, Jelena Timmen, Heinz Wellens, Manfred Mönnikes, Johann Wagener, Silvia Kas