Der Bau in Esterwegen hat bereits begonnen.

Mirco Moormann

Esterwegen. Im Zentrum von Esterwegen wird ein neues Angebot für ältere und hilfsbedürftige Menschen geschaffen. Es entstehen 20 Kurzzeitpflege-Plätze und 23 Wohnungen für betreutes Wohnen. Die ersten sind bereits reserviert.

Der Bau des dreigeschossigen Hauses an der Straße "Am Möhlenkamp" in der Esterweger Ortsmitte hat begonnen, im kommenden Sommer will Investor Johannes Engbers aus Breddenberg fertig sein. Gemeinsam mit Sarah Rolfes, die im Landkreis Cloppen