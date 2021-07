Kein „Mallorca am See“-Open-Air in Esterwegen

Hinter der Open-Air-Party am Erikasee in Esterwegen stehen: (v.l.) Christian Mauer, Werner Tangen, Tobias Wahmes, Thomas Rüschen und Norbert Rosema.

Daniel Gonzalez-Tepper / Archiv

Esterwegen. Das erste große Open Air „Mallorca am See“ am Erikasee in Esterwegen findet auch in diesem Jahr nicht statt. Aber ein neuer Termin steht bereits.

Die Gemeinde Esterwegen und das Organisationsteam von Empire Entertainment gaben nun in einer Pressemitteilung bekannt, dass der geplante Termin 21. August 2021 auch verschoben werden muss. Neuer Veranstaltungstag ist der 20. Augu