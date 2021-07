Nach zehn Jahren gibt Andrea Schmidt ihr Bürgermeisterinnenamt ab.

Mirco Moormann

Surwold. Nach 20 Jahren in der Politik ist in Surwold für Bürgermeisterin Andrea Schmidt (CDU) bald Schluss. Sie blickt zurück auf vollendete Projekte - und voraus auf das, was die Gemeinde noch bewegen wird.

Wenn am 12. September zur Wahl gerufen wird, dann wird Schmidt nicht mehr für den Gemeinde- oder Samtgemeinderat zur Verfügung stehen. Ganz aus der Politik zurückziehen möchte sie sich jedoch noch nicht. Für die Gemeinde Surwold sei es aber