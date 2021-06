Bankräuber scheitern an Geldautomat in Surwold

Wurde erneut von Bankräubern aufgesucht: die Filiale der Volksbank Nordhümmling im Surwolder Ortsteil Börgermoor.

Nils Kögler

Surwold. In der Nacht zu Dienstag haben unbekannte Täter versucht, den Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Schulstraße in Surwold zu sprengen. Der Versuch misslang - wie schon vor gut fünf Jahren.

Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilt, flüchteten die Täter nach der fehlgeschlagenen Sprengung in unbekannte Richtung. Bargeld wurde den Beamten zufolge nicht erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,