Geräte aus Trecker in Surwold gestohlen – 12.000 Euro Schaden

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. (Symbolfoto)

Robert Michael/dpa

Surwold. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonntag an der Straße Wollbrouk in Surwold einen Trecker aufgebrochen und stahlen Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Wie die Polizei mitteilt, entwendeten die Diebe den Bordcomputer sowie einen GPS-Empfänger. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/92