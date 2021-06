40 Ballen hat Steffen Wesseln aus Esterwegen schon in diesem Jahr in rosafarbene Folie gewickelt. Im Herbst sollen weitere hinzukommen.

Steffen Wesseln

Esterwegen. Auch in diesem Jahr lassen Landwirte im nördlichen Emsland Siloballen in bunte Folie wickeln, um so auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Steffen Wesseln aus Esterwegen macht ebenfalls mit.

40 Siloballen hat der Landwirt im Nebenerwerb in diesem Jahr bereits in rosafarbene Folie gewickelt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es Wesseln zufolge rund 300 Ballen, die in gelber Folie für Aufsehen sorgten. "In diesem Jahr werden es