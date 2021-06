Neue Krippe am Kindergarten Bockhorst soll zum Jahresende fertig sein

Die Bauarbeiten vorgestellt haben (von links) Manfred Mönnikes, Nordhümmlings Erster Samtgemeinderat Gerwin Kuhlmann, die Ratsherren Wolfgang Brake und Holger Albers sowie Kindergartenleiterin Maike Heeren.

Mirco Moormann

Bockhorst. Die Grundmauern stehen bereits, und noch in diesem Jahr soll der Anbau am Kindergarten Bockhorst fertig sein. Dann haben 15 Kinder Platz in einer neuen Krippe.

Gebaut werden ein neuer Gruppenraum, ein Ruheraum, ein Intensivraum und neue Sanitäranlagen, wie Bürgermeister Manfred Mönnikes im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt: "Der Bedarf ist gegeben, die Nachfrage entsprechend groß." Der b