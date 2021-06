Radweg aufgewertet: Neue Brücke soll Tourismus in Bockhorst stärken

Über den Brückenbau informiert haben Rita Kamlage, Gerwin Kuhlmann, Manfred Mönnikes und die Ratsherren Wolfgang Brake (BU) und Holger Albers (SPD).

Mirco Moormann

Bockhorst. Deutlich mehr als 1000 Radfahrer im Jahr nutzen die Brücke an der Melmstraße in Bockhorst, die am Emslandradweg liegt. Für etwa 220.000 Euro ist das Bauwerk jetzt erneuert worden.

Die alte Brücke, die laut Bürgermeister Manfred Mönnikes mehr als 60 Jahre alt und marode war, musste einer neuen weichen. Denn die Sicherheit des Bauwerks, das bereits auf 3,5 Tonnen herabgestuft worden war, habe nicht mehr gewährleis