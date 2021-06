Fahrer schläft am Steuer: Lkw blockiert Straße in Esterwegen

Die Polizei Papenburg wurde am späten Montagabend zu einem Einsatz nach Esterwegen geschickt. Ein Lastwagen blockierte die Tulpenstraße.

Symbolfoto: Gerd Schade

Esterwegen. Mit laufendem Motor hat am Montagabend ein stehender Lastwagen eine Straße in Esterwegen blockiert. Der betrunkene Fahrer hatte sich für ein Nickerchen am Steuer entschieden.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, wurden Polizeibeamte aus Papenburg am späten Montagabend zu einem Einsatz in die Tulpenstraße geschickt. Mehrere Anrufer hatten mitgeteilt, dass dort ein Lastwagen die Straße blockiere. Vor Ort st