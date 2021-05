Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall auf B401 in Surwold

Der Wagen der 66-Jährigen prallte frontal gegen einen Baum.

SG Nordhümmling/Feuerwehr

Surwold. In Surwold kam es am 15. Mai auf der B401 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben machen können.

Wie bereits berichtet kam es am 15. Mai auf der B401 in Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Er war gegen 7.30 Uhr mit seinem Ford Focus in Richtung Dörpen unterwegs. Auf gerader Strecke k