Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen auf die B401 in Surwold ausgerückt.

SG Nordhümmling/Feuerwehr

Surwold-Börgermoor. Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstagmorgen auf der B401 in Höhe Surwold-Börgermoor gekommen. Ein Mann war mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, er verstarb am Unfallort. Die Straße bleibt bis in den Mittag voll gesperrt.

Der Unfall ist der Polizei laut einer Erstmeldung um 7.34 Uhr gemeldet worden. Der Autofahrer war mit seinem Fahrzeug ohne Beteiligung eines anderen Autos in Höhe des Kalksandsteinwerks gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde eingeklemm