Hinter dem Heimathaus und dem Backhaus in Esterwegen soll eine Remise gebaut werden.

Ralph Deitermann

Esterwegen . Das historische Zentrum in Esterwegen am Dorfplatz mit Heimathaus, Heimatmuseum und Backhaus soll um ein viertes Gebäude ergänzt werden. In einer Remise sollen alte Maschinen unterkommen.

Was ist gepant? Hauptmaßnahme ist der Bau einer Wagenremise zwischen Heimathaus, Backhaus und Heimatmuseum, die sich an die umgebende Bebauung anpasst. Das teilte Regionalmanager Ralph Deitermann auf der jüngsten Sitzung der Lokalen Ak