Kinder der Grundschule Bockhorst kommen in Esterwegen unter

Ein Teil der Waldschule Esterwegen wird vorübergehend die neue Heimat der Grundschule Bockhorst.

Mirco Moormann

Bockhorst. Nach einem Brand ist in der Grundschule in Bockhorst kein Unterricht mehr möglich. Deshalb wird dieser künftig in Esterwegen stattfinden. Unklar ist weiter, wann die Schule wieder nutzbar ist.

Für die übergangsweise Unterbringung der Grundschulklassen aus Bockhorst steht ein Teiltrakt der ehemaligen Waldschule des Landkreises am Schulzentrum in Esterwegen zur Verfügung. Wie Christoph Hüntelmann, Nordhümmlings Samtgemein