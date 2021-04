Pkw auf Parkplatz vor Discounter in Surwold beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls auf dem Parkplatz eines Discounters in Surwold.

Symbolfoto: Imago

Surwold. Ein Pkw ist auf dem Parkplatz eines Discounters an der Schulstraße in Surwold beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 10.30 und 11 Uhr. Der violette Audi A5 wurde an der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand e