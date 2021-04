Das Fahrrad mit den Blühmischungen wird an vier Terminen in der Region aufgestellt. Maren Daum organisiert die Aktion.

Mirco Moormann

Esterwegen. Um für mehr Artenvielfalt und auch Nahrung für die Bienen zu sorgen, verteilen Imker vom Hümmling kostenloses Saatgut an die Bürger. An vier Orten werden verschiedene Blühmischungen abgegeben.

Die Aktion, die von der Hasea-Mitarbeiterin auf dem Hümmling, Maren Daum, koordiniert wird, startet an diesem Samstag, 24. April, ab 9 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Poststraße in Esterwegen. In dem Projekt "Hasea -