Gebäudetrakt der Grundschule in Bockhorst brennt nieder

Zu einem nächtlichen Großeinsatz musste die Feuerwehr in die Schulstraße in Bockhorst ausrücken.

Symbolbild: Marcel Kusch/dpa

Bockhorst. Ein Feuer in einer Werkstatt ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf die angrenzende Grundschule in Bockhorst übergriffen. Ein Gebäudetrakt brannte komplett nieder.

Von 1 Uhr bis 5.30 Uhr waren knapp 100 Feuerwehrleute der Wehren Esterwegen, Hilkenbrook, Surwold und Burlage im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wie Holger Fennen, Gemeindebrandmeister der Feuerwehren der Samtgemeinde Nord