Diebe stehlen in Surwold ein weißes Galloway-Rind

Ein markantes junges Gallowayrind ist in Surwold gestohlen worden. Besonders ist das weiße Fell mit den dunklen Ohren.

Christoph Assies

Surwold. Auf dem Hof von Josef Behrens in Surwold ist Mitte März ein wertvolles Galloway-Rind gestohlen worden. Der 77-Jährige kann die Dreistigkeit der Täter nicht verstehen und hofft noch auf Hinweise.

Mutmaßlich in den Tagen um den 15. März 2021 haben der oder die unbekannten Täter eines von vier jungen Galloway-Rindern von seinem Hof an der Schleusenstraße in Surwold gestohlen. Bei dem Tier handelt es sich Behrens zufolge um ein sieben