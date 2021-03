"Ossiloop" in Esterwegen: Corona macht es möglich

Im Esterweger Stadion wartete Ossiloop-Moderator Heino Krüger auf die Läufer wie Andreas Quappen, Mitglied des Lauftreffs.

Susanne Stindt

Esterwegen. Wie kommt eine ostfriesische Traditionsveranstaltung wie der "Ossiloop" auf den Hümmling? Die Corona-Pandemie macht es möglich.

Der "Ossiloop" ist eine traditionelle Laufveranstaltung in Ostfriesland. In sechs Etappen geht es von Bensersiel nach Leer. Aufgrund der Corona-Pandemie laufen die Teilnehmer jedoch allein - und nicht mehr zwingend bis ans Meer. Am Dienstag