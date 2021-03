Schilder mit der Aufschrift "Geflügelpest Sperrbezirk" gibt es derzeit viele im Landkreis Cloppenburg.

dpa/Hauke-Christian Dittrich

Landkreis Cloppenburg. Die Geflügelpest breitet sich im Kreis Cloppenburg stark aus: Nachdem am Mittwoch in zwei Betrieben mehr als 21.000 Puten getötet werden mussten, gibt den nächsten Fall mit 37.500 betroffenen Tieren.

Wie der Landkreis Cloppenburg am Donnerstag mitteilt, wurden erneut in den Gemeinden Garrel und Bösel zwei weitere Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza mit dem Erreger H5N8 in Putenbetrieben nachgewiesen. Der Bestand in