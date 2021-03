Lkw samt Stroh auf B401 bei Surwold in Brand geraten

Ein mit Stroh beladener Lkw ist in der Nacht zu Mittwoch in Surwold in Brand geraten.

THW Papenburg/Max Christ

Surwold/Dörpen. Auf der Bundesstraße 401 ist in der Nacht zu Mittwoch zwischen Neulehe und Börgermoor ein mit Stroh beladener Lkw in Brand geraten. Die B401 ist derzeit gesperrt, Feuerwehr und THW im Großeinsatz.

Nach Angaben der Polizei war der Lkw mit sechs Tonnen Stroh beladen. Das Ladegut geriet gegen 1.40 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Straße Wollbrouk in Brand. Die Feuerwehr Surwold, die mit 24 Kräften im Einsatz war, for