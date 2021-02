Ab dem 1. März ist die B 401 gesperrt.

Mirco Moormann

Esterwegen. Ab Montag, dem 1. März, wird die Bundesstraße B401 zwischen Esterwegen und Friesoythe voll gesperrt.

Die Vollsperrung beginnt in Fahrtrichtung Friesoythe hinter der Einmündung Bockhorst (L30) und endet an der Kreisgrenze Cloppenburg. Der Verkehr wird in beide Richtungen großräumig über die Bundesstraßen 70, 438 und 72 sowie in be