Aufgrund der Witterung ruhen die Bauarbeiten an der Landesstraße 30 in Neuburlage derzeit. Ein schadhafter Durchlass muss ausgetauscht werden.

Holger Weers

Burlage. Wer die Landesstraße L30 durch Burlage befahren will, der muss weiterhin Umwege in Kauf nehmen. Die Bauarbeiten an einem Durchlass ziehen sich in die Länge.

Die Arbeiten in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet Burlage dienen dazu, einen schadhaften Durchlass auszutauschen. Dafür musste die Landestraße allerdings voll gesperrt werden. Damit ist eine wesentliche Verbindungsstraße von de