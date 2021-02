Der Gemeinderat Surwold hat den Haushalt mit Investitionen von über 2,7 Millionen Euro beschlossen.

Archiv/Gonzalez-Tepper

Surwold. Rund 1,5 Millionen Euro sind im Haushalt der Gemeinde Surwold allein für Krippenneubau und Kindergartensanierung vorgesehen. Auch für die Beschaffung neuer Bauplätze ist Geld eingeplant.

Der Bau einer Krippe in Börgermoor wirkt sich weiter auf den Haushalt der Gemeinde Surwold aus. Allein im Jahr 2021 will die Gemeinde 1.450.200 Euro in den Neubau am Ahornweg investieren. Das Projekt sei weiterhin im Zeit- und Finanzpl