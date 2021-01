Feuer in Gebäude an der Hauptstraße in Breddenberg

Zu einem Feuer an der Hauptstraße in Breddenberg ist am Dienstagmittag die Feuerwehr ausgerückt.

Gerd Schade

Breddenberg. In Breddenberg in der Samtgemeinde Nordhümmling ist am Dienstagmittag ein Feuer in einem Gebäude an der Hauptstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Einer ersten Mitteilung der Polizei zufolge wurde der Brand um 12.29 Uhr gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen den Feuerwehr brennt ein Anbau einer Scheune. Im Einsatz sind die Feuerwehren Esterwegen und Surwold.Wir aktualisieren den Bei