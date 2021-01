Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr griff das Feuer nicht auf das Wirtschaftsgebäude (links im Bild) über. Dort lagerten Stroh und Heu sowie mehrere Maschinen.

SG Nordhümmling/Feuerwehr

Breddenberg. In Breddenberg in der Samtgemeinde Nordhümmling ist am Dienstagmittag ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Hauptstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehren in der SG Nordhümmling war es zu einem Brand unter einem Holz-Vorbau beziehungsweise einer Terrassenüberdachung gekommen, die das Wohnhaus und ein großes Wirtschaftsgebäude verbindet und unter de