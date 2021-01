Wer kümmert sich um die überschwemmte Straße am Heidbrücker Ring?

Eine Straßensperrung ist aufgestellt worden.

Mirco Moormann

Esterwegen/Heidbrücken. Seit einem Jahr gibt es im Heidbrücker Ring im Esterweger Ortsteil Heidbrücken Probleme mit Regenwasser. Anwohner fordern die Gemeinde auf, etwas dagegen zu tun - die Kommune sieht jedoch die Bürger in der Pflicht.

Die Straße vor dem Haus, in dem die Familie Rensen seit sieben Jahren wohnt, ist nur noch mit dem Auto passierbar. In einer Senke sammelt sich das Wasser, am benachbarten Haus steht es bis zur Zuwegung zur Eingangstür. Die Familie hat sich