Feuer in Garage in Hilkenbrook: Werkzeuge mit Terpentin gereinigt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Hilkenbrook ausgerückt.

Gerd Schade

Hilkenbrook. Terpentin und Funkenflug sind keine gute Kombination: Diese Erfahrung hat am Dienstagnachmittag ein Mann in Hilkenbrook gemacht. In seiner Werkstatt kam es zu einer einen Meter hohen Stichflamme.

Zu Einsätzen wie diesen wird die Feuerwehr Hilkenbrook nach Angaben von Ortsbrandmeister Manfred Lammers eher selten alarmiert. "Der Mann hatte noch Glück im Unglück und kam glimpflich davon", berichtet Lammers auf Anfrage unserer Redaktion