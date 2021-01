Streit in Friesoythe: 20-Jähriger angeschossen

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht zu Sonntag in Friesoythe angeschossen worden.

Symbolfoto: Christian Deutzmann/imago

Friesoythe. Ein junger Mann ist in Friesoythe angeschossen worden. Passanten fanden ihn nachts an einer Bushaltestelle. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 20-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle am Hansaplatz aufgefunden. Der Mann wies eine Schussverletzung auf und wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht und versor