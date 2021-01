Ärgerlich: Es ist keine Seltenheit, dass Ludger Thedering (links) und August Thedering in Altkleidercontainern Obst und Gemüse finden.

Hans Passmann

Saterland. Die Gebrüder Ludger, August und Gerd Thedering aus Ramsloh sind stinksauer und verärgert. Sie müssen sich immer wieder wundern, was die Menschen einfach in die Altkleidercontainer der Aktion „Pater Beda“ werfen, besser gesagt entsorgen. Dabei sollten nur aussortierte Klamotten in den Containern landen.

Sollten solche Fälle zur Anzeige kommen, wird die Polizei auch aktiv. Das komme immer mal wieder vor, sagte auf Anfrage Nadine Luttmann, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. „Wir erleben es immer wieder, dass die