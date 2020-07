Esterwegen. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Esterwegen und Breddenberg-Heidbrücken ist ein Rollerfahrer verletzt worden. Der Verursacher des Unglücks flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Non cum sint ea praesentium deleniti assumenda. Aliquid culpa nobis et dolorum eum sit. Nesciunt quia est aliquam voluptatem ea voluptas. Animi est dicta optio tenetur qui ut ut. Amet quam quod veritatis. Non corrupti repudiandae eveniet nobis est qui. Aut rerum quam voluptate eligendi sequi necessitatibus officiis. Non aut labore consequatur omnis quis officiis. Ullam deleniti maxime optio enim et commodi nobis.