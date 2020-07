Verrußt ist die Klinkerfassade nach dem Containerbrand. Außerdem zog Rauch in das Gebäude.

Samtgemeinde Nordhümmling/Feuerwehr

Esterwegen. Am Schulzentrum in Esterwegen ist am Morgen ein Papiercontainer in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte so Schlimmeres. Die Brandursache war zunächst unklar.