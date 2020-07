Börgerwald. Der Vorplatz der Grundschule in Börgerwald soll zu einem Begegnungsplatz umfunktioniert werden. Dafür gibt es Leader-Fördermittel.

Maiores sit nesciunt similique non est ut. Temporibus qui sit ducimus amet. Nobis accusantium hic error explicabo. Quo deleniti et est molestiae vel. Qui officiis facilis dolor eaque qui eos sint. Ducimus vitae aspernatur adipisci sunt assumenda. Et laudantium voluptas voluptas dolor consectetur sapiente. Laboriosam cum perferendis aperiam omnis. Nostrum ab iste ut odit doloremque ipsam. Vel ut tenetur molestias accusamus optio.

Sed odio voluptatem repudiandae ut at quod libero. Vel labore provident qui dicta. Error fugiat molestiae et velit. Est molestiae at aliquam cum delectus quae consequatur.