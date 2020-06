In Esterwegen ist in der Nacht zu Montag ein Haus in Brand geraten.

Gerd Schade

Esterwegen. In Esterwegen ist in der Nacht ein Haus samt Scheune in Brand geraten. Der Dachstuhl ging in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Bemerkenswert: Das Haus war erst seit dem Vortag unbewohnt.