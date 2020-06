Mofafahrer verletzt bei Kontrolle Polizist in Esterwegen

Bei einer Verkehrskontrolle in Esterwegen ist ein Polizist leicht verletzt worden.

Gerd Schade

Esterwegen. Ein Polizist ist bei einem Einsatz am Samstagnachmittag in Esterwegen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.