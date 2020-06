Esterwegen. Um eine neue Abbiegespur zum Baugebiet "Am Berg" in Esterwegen bauen zu können, wird ab Mittwoch, 10. Juni 2020, die Hauptstraße (Landesstraße 30) für zehn Tage voll gesperrt.

