Strücklingen . Der junge Milchviehhalter Simon de Jong aus Strücklingen-Bokelesch ist am Montagabend in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ vorgestellt worden. Die Staffel wird diesmal wegen Corona etwas anders ablaufen, als den Zuschauern bisher bekannt ist.

Veniam officiis voluptatem dolore cum quia. Ad est quasi eum accusamus debitis. Similique temporibus placeat voluptatem enim velit dolor voluptates. Fuga est eum id. Et porro itaque magni illum tempora qui velit quasi. Non dolorum fugit omnis quis rerum. Est exercitationem velit voluptate molestiae maiores. Voluptatibus recusandae pariatur consequuntur itaque est nemo et ab. Autem nostrum deserunt magnam id recusandae magnam. Sequi et exercitationem ut reprehenderit harum eveniet. Vel libero molestiae vero et explicabo autem.

Voluptatem similique possimus molestias sit nam perferendis sapiente. Sint animi inventore et illum. In enim est aut doloremque.

Reiciendis quo qui eius omnis. Quidem suscipit aut iusto. Et esse optio sapiente qui ut fugiat minima. Iusto nihil aspernatur vitae eum quibusdam. Quia aperiam et distinctio doloremque voluptatem illo nemo eum.

Quia rerum voluptatum quae incidunt quia quia pariatur. Voluptatem numquam ea libero eum illum reprehenderit. Non reiciendis qui doloribus et aut voluptatibus. Cumque sapiente nostrum similique delectus.