Nicht am 8. August 2020, wie auf diesem Plakat zu sehen ist, sondern am 21. August 2021 steigt die "Mallorca am See"-Party am Erikasee in Esterwegen. (Archivfoto)

Daniel Gonzalez-Tepper

Esterwegen. Der neue Termin für das Open-Air-Festival „Mallorca am See“ am Erikasee in Esterwegen steht fest: Die Party wird am Samstag, 21. August 2021 stattfinden.