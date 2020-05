Vertreter des VdK-Ortsverbandes Esterwegen haben an diesem Gedenkstein in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Esterwegen ein Schale aufgestellt. Anwesend waren aufgrund der Corona-Beschränkungen lediglich (von links) der Vorsitzende des VdK-Ortverbandes, Ludger Eiskirch, Schriftführerin Birgit Schäfer sowie Uwe Wagner, Vorsitzender des Kreisverbandes Leer-Aschendorf.

Nils Kögler

Esterwegen. Mit dem Aufstellen einer Schale am Gedenkstein in der Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers (KZ) in Esterwegen hat der VdK-Ortsverband Esterwegen den Opfern der Zeit des Nationalsozialismus gedacht. Vor 25 Jahren, am 8. Mai 1995, hatte der Sozialverband die Patenschaft für den Gedenkstein übernommen.