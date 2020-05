Friesoythe. Abi-Ball hat Wiebke Bley aus Hilkenbrook mit ihrem Schuljahrgang vom Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasium (AMG) schon voriges Jahr gefeiert, obwohl sie damals gar keine Abiturprüfung abgelegt hatte. Weil sie vorher lange krank gewesen war, war sie nicht zum Abitur angetreten. Heute ist die 19-Jährige froh, dass sie vergangenes Jahr gefeiert hat. Denn in diesem Jahr wird es in Niedersachsen keinen Abi-Ball geben.

Optio sit nostrum dolores fugiat ut quidem qui. Et fuga dolor velit amet animi. Quo omnis nihil ex magni ullam et. Aut id dolor commodi iste id aliquid vel.