Funkenflug entzündet Hecke in Surwold

In Surwold ist am Freitag eine Hecke in Brand geraten. Symbolfoto: Kreisfeuerwehr Emsland

Surwold. Bei einem Brand an der Schulstraße in Surwold wurde am Freitagnachmittag eine Hecke beschädigt.