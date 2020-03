Trockner in Surwold in Brand geraten CC-Editor öffnen

Die Höhe des Sachschadens nach dem Feuer in Surwold ist noch nicht bekannt. Symbolfoto: Gerd Schade

Surwold. Ein brennender Trockner hat am Sonntagabend an der Ringstraße in Surwold zu einem Feuerwehreinsatz gesorgt.