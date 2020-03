Mehreren Zehntausend Euro Schaden nach Einbruch in Tankstelle in Surwold CC-Editor öffnen

Die Tankstelle an der Papenburger Straße in Surwold-Börgermoor war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einrechern. Symbolfoto: dpa/Christophe Gateau

Surwold. Ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro ist nach Angaben der Polizei bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Papenburger Straße in Surwold-Börgermoor in der Nacht zu Freitag entstanden.