Surwold. Gleich mehrere Bäume, die wegen der Sturmböen am Donnerstagvormittag umgestürzt waren, musste die Feuerwehr Surwold im Ortsteil Börgerwald beseitigen.

Nach Angaben eines Sprechers rückten die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr in die Hauptstraße aus. Auf einem Grundstück war eine Fichte ist umgestürzt und hat weitere drei Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr entschloss sich, die in gefährlicher Schieflage geratenen Bäume zu Fällen. Dabei wurde auch die vor kurzem beschaffte Drehleiter eingesetzt.

Die Feuerwehr war mit 15 Kameraden etwa drei Stunden im Einsatz.