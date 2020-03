Esterwegen. In der Musikschule Breer in Esterwegen haben Schüler der Grundschule Werpeloh eine CD mit drei Liedern aufgenommen. Für die Kinder war dies laut Schulleiterin Maria Müller "ein Projekt, was man nicht alle Tage macht".

"Alle Kinder lernen lesen", den "Körperteil-Blues" und "I like the flowers" - diese drei Lieder studierten die 37 Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern und den Mitarbeitern der Musikschule Breer ein, bevor sie für das Aufnehmen einen ganzen Vormittag im Tonstudio verbrachten. Das Projekt habe den Kindern viel Spaß gemacht: "In dem Raum war es so still, da konnte man sich beim Singen richtig konzentrieren", erzählte die Drittklässlerin Leni begeistert. Der Viertklässlerin Finja habe besonders das Singen im Chor und die damit verbundene Gruppenarbeit gefallen.

Auch die Erklärung der technischen Aspekte einer Tonaufnahme durch Musikschulleiter Andreas Breer beeindruckte die Kinder. Den Erst- und Zweitklässler Johann und Clemens habe vor allem Breers "Knöpfeverschieben" und die daraus resultierende Veränderung des Gesangs gefallen.

Schüler entdecken eigenes Potenzial

Das Projekt wurde nach Angaben von Müller vom Förderverein der Schule finanziert. Sie freue sich darüber, dass die Schule dank der finanziellen Unterstützung außergewöhnliche Musikprojekte wie dieses durchführen könne, da heutzutage nicht mehr so viel gesungen werde wie früher: "Dem wollten wir entgegenwirken. Die Schüler sollen das Singen und das Potenzial ihrer eigenen Stimme für sich entdecken", so die Schulleiterin. Zudem sei ihr wichtig gewesen, dass die Jungen und Mädchen die Funktionsweise eines Tonstudios und den aufwändigen Prozess der Herstellung einer CD kennen lernen.

Beim Singen können die Kinder laut Müller auch Hemmschwellen überwinden, was in dem jungen Alter sehr wichtig sei. "Einige der Schüler hatten Unsicherheiten, zum Beispiel wenn sie eine tiefe Stimme haben oder die Höhen nicht so gut treffen. Durch das Singen im Chor mit den anderen erfahren sie Mut und trauen sich etwas", freute sich Müller und fügte hinzu: "Beim Anhören der Lieder waren sie ganz still. Ich glaube, sie waren überrascht davon, dass ihre Stimmen so schön klingen."

Jedes der Kinder erhalte nach der Fertigstellung ein Exemplar. "Für die Schüler ist es ein großer Unterschied, ob sie irgendeine oder ihre selbst aufgenommene CD hören", so Müller.