Surwold. Gewohnt familiär und freundschaftlich ist die von rund 60 Frauen besuchte Jahreshauptversammlung der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Börgermoor im Mehrgenerationenhaus über die Bühne gegangen. Neben Rechenschaftsberichten des Vorstandes standen Ehrungen und ein Ausblick auf die Jahresplanung 2020 auf der Tagesordnung.

